फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Theft at shop near police station thieves caught on CCTV

VIDEO: थाने के पास दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

Wed, 16 Sep 2026 06:04 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:04 PM IST
Theft at shop near police station thieves caught on CCTV
फिरोजाबाद के थाना दक्षिण से महज 100 मीटर की दूरी पर घंटाघर स्थित सब्जी मंडी में चोरों ने दुकान को निशाना बनाकर पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार देर रात चोर दुकान के पीछे से छत पर पहुंचे और टीन शेड हटाकर अंदर दाखिल हो गए। दुकान में रखी गुल्लक उठाकर चोर छत के रास्ते फरार हो गए। गुल्लक में करीब साढ़े आठ लाख रुपये रखे होने की बात दुकानदार ने बताई है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रेस वाली गली, चंद्रवार गेट निवासी यतेंद्र कुमार गुप्ता की घंटाघर सब्जी मंडी में सौरिश एंड संस के नाम से किराना दुकान है। मंगलवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात चोर पीछे से छत पर पहुंचे और दुकान के ऊपर लगा टीन शेड हटाकर अंदर घुस गए। दुकान में रखी गुल्लक उठाने के बाद उसी रास्ते से बाहर निकल गए। जाते समय चोर टीन शेड को दोबारा उसी जगह रख गए। बुधवार सुबह यतेंद्र कुमार के बेटे सौरिश ने दुकान खोली तो गुल्लक गायब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें एक चोर मुंह ढककर दुकान में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए। डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। दुकानदार यतेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि गुल्लक में करीब साढ़े आठ लाख रुपये रखे थे। यह रकम दो-तीन दिन की बिक्री और अलग-अलग जगह से आए तगादे की थी। थाना दक्षिण से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई चोरी से आसपास के दुकानदारों में भी दहशत है। पीड़ित के बेटे सौरिश ने थाना दक्षिण पहुंच तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Meerut: सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर चला बुलडोजर, आवास विकास सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा ये रिपोर्ट

सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर चला बुलडोजर, आवास विकास सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा ये रिपोर्ट
Uttar Pradesh
16 Sep 2026

शिमला: फाजिल्का और मनीमाजरा से चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने पकड़े दो आरोपी

shimla police arrests chitta suppliers fazilka manimajra drug smuggling case
Shimla
16 Sep 2026

मंडी: पीडब्ल्यूडी के मल्टी टॉस्क वर्करों ने उठाई नियमितीकरण की मांग, छह हजार रुपये मासिक वेतन से परिवार चलाना मुश्किल

mandi pwd multi task workers demand regularisation monthly wage
Mandi
16 Sep 2026

VIDEO: कैबिनेट मंत्री राजभर बोले- जहां संजय निषाद हारे वहां राजभर जिता देंगे

VIDEO: कैबिनेट मंत्री राजभर बोले- जहां संजय निषाद हारे वहां राजभर जिता देंगे
Lucknow
16 Sep 2026

VIDEO: पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज का आयोजन

VIDEO: पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज का आयोजन
Lucknow
16 Sep 2026
विज्ञापन

लुधियाना में नगर निगम संघर्ष कमेटी ने विधायक अशोक पराशर पप्पी के घर का किया घेराव

In Ludhiana, the Municipal Corporation Struggle Committee gheraoed the residence of MLA Ashok Parashar Pappi.
Ludhiana
16 Sep 2026

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर 500 ड्रोन शो के जरिए दिखाई जाएगी देश की विकास गाथा

country's saga of development will be showcased through a 500-drone show at the banks of Brahma Sarovar in Kurukshetra
Kurukshetra
16 Sep 2026
विज्ञापन

शिमला: काला महीना खत्म, कल से गूंजेगी शहनाई; विवाह और मांगलिक कार्यों की तैयारियां तेज

kala mahina khatam shubh muhurat marriage auspicious functions himachal
Shimla
16 Sep 2026

पानीपत में पत्नी को पति ने घर से निकाला, 20 दिन सड़कों पर भटकती रही महिला

Husband kicks wife out of the house in Panipat; woman wanders the streets for 20 days.
Panipat
16 Sep 2026

सीएम धामी के जन्मदिवस पर यमुनोत्री धाम में हुई पूजा-अर्चना

Prayers offered at Yamunotri Dham on CM Dhami's birthday Barkot Uttarkashi News
Uttarkashi
16 Sep 2026

श्रीनगर गढ़वाल: रक्तदान शिविर को लेकर संत निरंकारी मिशन ने निकाली जागरूकता रैली

Srinagar Garhwal Sant Nirankari Mission organizes awareness rally for blood donation camp
Pauri
16 Sep 2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान के मद्देनजर ली समीक्षा बैठक

Chief Minister Nayab Singh Saini held a review meeting regarding the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
Chandigarh-Haryana
16 Sep 2026

मंडी: बीए में जिस विषय के 20 क्रेडिट्स होंगे, उसी में कर सकेंगे एमए; एसपीयू ने लागू की नई व्यवस्था

spu ma admission new rule 20 credits in ba subject under nep
Mandi
16 Sep 2026

VIDEO: "पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद दीप जलाकर उनके दीर्घायु की कामना करें"

VIDEO: "पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद दीप जलाकर उनके दीर्घायु की कामना करें"
Lucknow
16 Sep 2026

VIDEO: समान नागरिक संहिता पर संजय सिंह का हमला, बोले- भाजपा को हर कुछ समय में ‘झगड़े’ की जरूरत

VIDEO: समान नागरिक संहिता पर संजय सिंह का हमला, बोले- भाजपा को हर कुछ समय में ‘झगड़े’ की जरूरत
Sultanpur
16 Sep 2026

उरई: बस स्टैंड पर गिरते-पड़ते नजर आया पुलिसकर्मी, नशे में होने की चर्चा से मचा हड़कंप

Orai Policeman spotted stumbling at the bus stand rumors of intoxication spark a stir
Jalaun
16 Sep 2026

सोलन: दुर्गा पब्लिक स्कूल सोलन ने जीती 20वीं इंटर स्कूल कराटे प्रतियोगिता, 52 अंकों के साथ चैंपियन

durga public school solan wins 20th inter school karate championship
Solan
16 Sep 2026

किशाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों में सहमति, केंद्र उठाएगा जल घटक की 90% लागत: अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

kishau dam project six states agreement 90 percent central funding congress bjp politics
Dharamshala
16 Sep 2026

ग्वालियर: इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, किराए के डुप्लेक्स से चल रहा था खेल, पांच गिरफ्तार

Gwalior: Duplex Turned into Online Betting Hub in Posh Area, 5 Arrested; Rs 8 Crore Monthly Transactions
Gwalior
16 Sep 2026

शिमला: कोटशेरा कॉलेज में आज से जुटे 600 युवा कलाकार, एचपीयू की अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिता शुरू

kotshera college hpu inter college creative competition 600 students
Shimla
16 Sep 2026

ऊना में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन का आगाज, ‘हार्मनी ऑफ द पाइन्स’ की प्रस्तुति ने बांधा समां

una anti chitta environment awareness walkathon harmony of the pines
Una
16 Sep 2026

कांगड़ा: एचआईवी जागरूकता के लिए धर्मशाला में दौड़े युवा, पांच किलोमीटर रेड रन मैराथन में लिया हिस्सा

dharamshala red run marathon hiv aids awareness youth
Dharamshala
16 Sep 2026

चीन से एशियन चैंपियनशिप जीतकर लौटे कुणाल, बोले- पाकिस्तान से मुकाबला न खेलने का मलाल; देखें खास बातचीत

Kunal from Faridabad returns after winning the Asian Championship held in China
Faridabad
16 Sep 2026

ऊना में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन से फूल कारोबारियों के चेहरे खिले, गुलदस्तों और मालाओं की बढ़ी मांग

una anti chitta walkathon flower business boom demand bouquets
Una
16 Sep 2026

शुक्लागंज: रोक के बाद नवीन गंगा पुल पर घुसी रोडवेज बस, होमगार्ड ने रोका तो कंडक्टर भिड़ा

Shuklaganj Roadways bus enters new Ganga bridge despite ban conductor clashes with Home Guard who stop it
Kanpur
16 Sep 2026

कनॉट प्लेस में ट्रैफिक सिग्नल का खंभा ऑटो और स्कूटी पर गिरा, पेंट कर छिपाई गई थी लापरवाही

A traffic signal pole fell on an auto-rickshaw and a scooter in Connaught Place
Delhi
16 Sep 2026

मोहाली में ईडी की रेड

ED Raid in Mohali
Mohali
16 Sep 2026

कपूरथला के गांव भदास का मनप्रीत सिंह कनाडा में पुलिस में भर्ती

Manpreet Singh from Bhadas village in Kapurthala joins the police force in Canada.
Chandigarh-Punjab
16 Sep 2026

शिवपुरी: सात साल पुरानी रंजिश में फूफा की हत्या, शराब के नशे में पत्थर से सिर कुचला, आरोपी हिरासत में

Shivpuri: Uncle Murdered Over 7-Year-Old Feud, Attacked with Stone During Drunken Assault; Accused Held
Madhya Pradesh
16 Sep 2026

VIDEO: पीएम मोदी के 25 वर्षों की यात्रा देशवासियों के जीवन को संवारने का महायज्ञ है

VIDEO: पीएम मोदी के 25 वर्षों की यात्रा देशवासियों के जीवन को संवारने का महायज्ञ है
Lucknow
16 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed