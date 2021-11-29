Firozabad News: 2.6 करोड़ रुपये से प्रकाश व्यवस्था सुधारेगा नगर निगम, भेजा प्रस्ताव

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शहर की सड़कों, प्रमुख चौराहों और सरकारी भवनों पर लगी स्ट्रीट लाइटों एवं हाईमास्ट लाइटों की नियमित मरम्मत और रखरखाव में संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी। इसे देखते हुए निगम के प्रकाश विभाग ने जरूरी उपकरणों और वाहनों की खरीद का खाका तैयार किया है। इस मद से विशेष ट्रॉली, फोल्डिंग स्टेयर, कंट्रोल पैनल, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वैन आदि वाहनों की खरीद की जाएगी।इसके लिए प्रकाश विभाग द्वारा 2.6 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर अंतिम स्वीकृति एवं अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष भेज दिया गया है। नगर निगम के प्रकाश विभाग के प्रभारी एवं सहायक अभियंता प्रेमपाल सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी से प्रस्ताव को मंजूरी और आवश्यक धनराशि स्वीकृत होते ही साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।