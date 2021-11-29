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Firozabad News: डेटिंग ऐप पर डॉक्टर बनकर की ठगी, दुष्कर्म कर 17 तोले सोने के आभूषण हड़पे

Thu, 17 Sep 2026 12:33 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:33 AM IST
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Fraud committed by posing as a doctor on a dating app
टूंडला। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के माध्यम से युवक से दोस्ती करना युवती को महंगा पड़ गया। आरोपी ने खुद को एमबीबीएस डॉक्टर और अविवाहित बताकर युवती को शादी का झांसा दिया। इसके बाद कई बार दुष्कर्म किया और जरूरत का बहाना बनाकर लाखों रुपये के सोने के जेवर हड़प लिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ठगी के पैसों से खरीदी गई थार गाड़ी भी बरामद की गई है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की पहचान करीब दो महीने पहले एक डेटिंग ऐप के माध्यम से योगेश निवासी बलीपुर तपस्या, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद से हुई थी। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। झांसे में लेकर आरोपी ने युवती से करीब 17 तोले सोने के आभूषण ठग लिए और इन गहनों को बेचकर उसने 14 अगस्त को अपनी पत्नी अर्चना के नाम से थार गाड़ी खरीद ली।
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जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी मुकर गया और जेवर वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां देने लगा। तब परेशान पीड़िता ने मंगलवार को थाने में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे आरोपी योगेश को रेलवे के मालगोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। मौके से उसकी थार गाड़ी भी जब्त की गई है।
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