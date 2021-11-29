Firozabad News: टॉफी का लालच देकर बालक से कुकर्म, युवक गिरफ्तार

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घटना स्टेशन रोड पर आयोजित गणेश पंडाल में हुई, जहां एक मजदूर का सात वर्षीय बेटा, जो कक्षा-2 का छात्र है, सुबह करीब 9 बजे आरती में शामिल होने गया था। वहां उसकी मुलाकात स्टेशन रोड, फौजी वाली गली निवासी 21 वर्षीय राहुल शर्मा उर्फ डोंगा से हुई। राहुल बच्चे को टॉफी दिलाने का लालच देकर पंडाल से लगभग 30 मीटर दूर स्थित अपनी सजावट की दुकान में ले गया। दुकान का शटर बंद करने के बाद उसने बालक के साथ कुकर्म किया।बदहवास और रोता हुआ बच्चा जब अपने घर पहुंचा, तो उसने परिजन को आपबीती सुनाई। परिजन तत्काल बच्चे को लेकर थाने पहुंचे, जहां पीड़ित पिता ने राहुल के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी राहुल शर्मा उर्फ डोंगा की तलाश शुरू की गई और देर शाम उसे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।