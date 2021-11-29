Firozabad News: छेड़छाड़ के आरोपी आउटसोर्स स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त

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प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि 14 सितंबर की सुबह ट्रॉमा सेंटर में भर्ती महिला मरीज के साथ गंभीर घटना का मामला सामने आया था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जांच रिपोर्ट और पीड़िता व प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कर्मचारी को दोषी पाया गया है। प्राचार्य ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि चंचल चौधरी की सेवाएं तत्काल समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।बता दें कि शहर निवासी एक पीड़ित पिता ने सोमवार को उत्तर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 22 वर्षीय बेटी सोमवार दोपहर करीब 2 बजे तेज बुखार का इलाज कराने सरकारी ट्रॉमा सेंटर आई थी। आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात चंचल चौधरी ने इलाज के नाम पर बेटी के साथ छेड़छाड़ की। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के अनुसार पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी है।