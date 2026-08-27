VIDEO: राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत किया

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एटा के निधौलीकलां कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अनेक महिलाओं और युवतियों ने फिल्मी कलाकार राकेश राजपूत की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत किया। राकेश राजूपत ने उपहार देते हुए उनका हर कदम पर अपना धर्म निभाने का वादा किया। इस मौके पर अनेक महिलाएं राखी बांधते हुए भावुक हो गई, उन्होंने राकेश राजपूत को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में संजय वर्मा एडवोकेट, रामवीर सिंह वर्मा प्रधान, हीरा सिंह वर्मा, रवेंद्र सिंह, देवेंद्र लोधी एडवोकेट सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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