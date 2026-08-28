Etah News: हॉकी का जादू सीखने में जादूगर को 'ध्यान' कर रहे खिलाड़ी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खास बात यह है कि जिले के 12 हॉकी खिलाड़ी राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में हॉकी को लेकर उत्साह बढ़ा है। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को पासिंग, ड्रिब्लिंग, शूटिंग, डिफेंस और गोल कीपिंग समेत खेल की तकनीकों का अभ्यास कराया जा रहा है। स्टेडियम की ओर से खिलाड़ियों के लिए हॉकी स्टिक, गेंद, गोलकीपर किट समेत अन्य आवश्यक खेल सामग्री की निशुल्क व्यवस्था की जाती है।इससे आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधाओं के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। हॉकी कोच प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास कर अपनी कमियों को दूर करने में जुटे हैं। खिलाड़ियों का लक्ष्य देश के लिए पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाना है।राज्य स्तर पर प्रतिभाग कर चुके बादलमानपुर गांव के रहने वाले बादल एक होनहार हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंडर-19 सीनियर बालक वर्ग में अपनी प्रतिभा और मेहनत से खेल जगत में पहचान बनाई। बादल ने झांसी और बनारस में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है। उनका लक्ष्य हॉकी के क्षेत्र में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव एवं जिले का नाम रोशन करना है।डेढ़ साल के प्रशिक्षण में दो बार राज्यस्तर पर कर चुकीं प्रतिभागशहर के गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली योग्यता सिंह ने स्टेडियम में डेढ़ साल पहले प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। उन्होंने पिछले साल मेरठ में आयोजित सीनियर स्टेट महिला वर्ग में प्रतिभाग किया था। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस साल भी उन्होंने अयोध्या में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। स्टेडियम में वह कड़ी मेहनत से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर देश के लिए मेडल पाना चाहती हैं।