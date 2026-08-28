Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 28 Aug 2026 11:58 PM IST
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हॉकी मैच
- सुबह नौ बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में अंडर 14 बालक वर्ग में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
-
बैडमिंटन
सुबह नौ बजे से स्टेडियम में बैंडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन
दिव्यांगजन शिविरः
सुबह 10 बजे से सभी ब्लॉक में दिव्यांगजनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सत्संगः
- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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- सुबह नौ बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में अंडर 14 बालक वर्ग में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
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बैडमिंटन
सुबह नौ बजे से स्टेडियम में बैंडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन
दिव्यांगजन शिविरः
सुबह 10 बजे से सभी ब्लॉक में दिव्यांगजनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सत्संगः
- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।