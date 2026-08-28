Etah News: कबड्डी की चैंपियन बनी काली बाबा 315 टीम

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काली बाबा 315, राज 315, संजय क्लब श्यामपुर व नेम सिंह पागल क्लब श्यामपुर समेत अन्य टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। संजय क्लब श्यामपुर की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आयोजकों ने प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों के साथ ही अन्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।

मिरहची। रक्षाबंधन पर्व पर शुक्रवार को क्षेत्र के गांव श्यामपुर में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। मुकाबले में काली बाबा 315 टीम ने प्रथम स्थान किया।