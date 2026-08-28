Etah News: अनियंत्रित कारों की भिड़ंत में 10 घायल

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घायल योगेश कुमार ने जानकारी दी। जैथरा क्षेत्र के नगला रामराय निवासी परिवार के लोग शुक्रवार को कार से गांव उनासी थाना नयागांव जा रहे थे। अलीगंज-सराय रोड पर कलिंजर के पास पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से आमने सामने भिड़ंत हो गई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सोनी, श्वेता, योगेश कुमार व कमला घायल हो गए। सोनी व श्वेता सगी बहनें हैं। दुर्घटना में पांच बच्चे भी घायल हुए हैं। घायलों में भास्कर, आर्यन, अभिषेक, परी व यदुवंश भी हैं।लोगों ने क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायलों को निकालने में मदद की। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज ले जाया गया। सीएचसी अलीगंज के चिकित्सक डॉ. सर्वेश कुमार ने बताया कि दो एंबुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल लाया गया। घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। सोनी की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है।