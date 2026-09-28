{"_id":"6aba7ba216e3512a5a044580","slug":"video-organized-baby-shower-ceremonies-for-expectant-mothers-and-conducted-annaprashan-ceremony-for-children-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गर्भवतियों की गोद भराई कर बच्चों का कराया अन्नप्राशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत गर्भवतियों की गोद भराई और छह माह के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। सीडीपीओ पूजा सारंग ने बताया कस्बे के ज्ञानोदय इंटर कॉलेज में संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विद्यालय को गुब्बारे रंगोली से सजाया था। कार्यक्रम में गर्भवतियों की पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ गोद भराई कर उन्हें पुष्टाहार, फल व पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम में छह माह के बच्चों का खीर खिलाकर अन्नप्राशन की रस्म पूरी की गई। कार्यक्रम में उर्मिला देवी, संतोष, गीता, अंजू, साधना श्रीवास्तव, श्रीदेवी सहित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

... और पढ़ें