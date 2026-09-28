VIDEO: भगवान पार्श्वनाथ की रथयात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत

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एटा के सकीट में दशलक्षण पर्यूषण पर्व के समापन पर सोमवार को भगवान पार्श्वनाथ की रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा का कस्बे में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। श्रीदिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई रथयात्रा कस्बे के मानिकचंद्र तिराहे, कैलाशचंद्र तिराहे, मुख्य बाजार, पीपल अड्डा होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रथयात्रा में सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, प्रशांत यादव, गौतम सिंह, नेमचंद्र जैन, अशोक जैन, पदम जैन, ब्रह्मप्रकाश वार्ष्णेय, सुबोध दीक्षित, सचिन वार्ष्णेय, विपिन दीक्षित, आदेश दीक्षित, दीपक जैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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