{"_id":"6aba7a6898fb68ab040a41e6","slug":"video-house-collapses-in-sakit-in-etah-family-has-narrow-escape-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एटा के सकीट में गिरा मकान, बाल-बाल बचा परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के थाना मलावन के गांव नगला भूपाल में बारिश और बंबा का पानी गांव में घुसने से जलभराव हो गया। इससे एक मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। थाना मलावन क्षेत्र के ग्राम नगला भूपाल निवासी संजय पुत्र प्यारेलाल का मकान सोमवार सुबह भरभराकर गिर गया। संजय जवाहर तापीय परियोजना प्लांट में मजदूरी का काम करते हैं। जिस समय मकान गिरा उस समय संजू काम पर जाने के लिए घर के बाहर खड़े थे। परिवार के अन्य सदस्य भी बाहर खड़े हुए थे। तभी अचानक मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने की आवाज सुन ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। गांव के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कई दिनों से बारिश हो रही थी। गांव के पास से गुजर रहे बंबा में कटान होने से पानी गांव में घुस गया। लगातार जलभराव से दीवारें कमजोर हो गईं थीं। इससे एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।

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