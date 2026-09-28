सत्यापन की छलनी में छेद: 494 अस्पतालों की हुई जांच, फिर भी चलता रहा संस्कार हॉस्पिटल, अब टूटी सीएमओ की नींद

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इस तथाकथित अस्पताल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाली महिलाओं का बेखौफ होकर भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा था। जब हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, तब जाकर स्थानीय स्वास्थ्य महकमे को अवैध अस्पतालों की जांच कराने की सुध आई है।अब शहर के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों की जांच होगी। इसके लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। टीम में पीसीपीएनडीटी एक्ट सेल के प्रभारी डाॅ सुशील कुमार, अपंजीकृत अस्पताल सेल के प्रभारी डाॅ धर्मेश्वर श्रीवास्तव और डाॅ जितेंद्र लवानियां के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है।अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच के लिए गैंग के लोग 90 हजार से डेढ़ लाख रुपये में सौदा करते थे। इसमें सरगना, एजेंट, जांच करने वाले लोगों को कमीशन दिया जाता था। गत सोमवार की शाम को हरियाणा के सोनीपत की स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संस्कार हॉस्पिटल पर भ्रूण के लिंग की जांच होने का खुलासा कर सात लोगों को हिरासत में लिया था। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और शहर में तीन टीमों को जांच करने के लिए कहा है। अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।