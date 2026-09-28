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आगरा में रफ्तार का फिर दिखा कहर: खेत में दोड़ी कार कई बार पलटी, 20 वर्षीय युवती की मौत; दो दोस्त घायल

Mon, 28 Sep 2026 09:48 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 09:48 AM IST
सार

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में कई बार पलट गई, हादसे में 20 वर्षीय राधा की मौत हो गई। कार सवार दो युवक विनायक और प्रखर घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
 

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Speeding Car Overturns Multiple Times in Field, 20-Year-Old Woman Dies Two Injured
आगरा में रफ्तार का फिर दिखा कहर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में रविवार रात को भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार गांव मई के पास खेतों में जाकर कई पलटे खाने के बाद रुक सकी। कार में एक युवती और दो युवक सवार थे। इनमें से युवती की मौत हो गई। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि मृतका 20 वर्षीय राधा है। वह खंदौली क्षेत्र की रहने वाली थी।
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घटना की जानकारी पर परिजन पहुंच गए। वहीं घायलों में बल्केश्वर के रहने वाले विनायक और प्रखर शामिल हैं। दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों आपस में दोस्त हैं। रात में मिलने के लिए युवक आए थे। तभी गाड़ी चलाते समय हादसा हो गया।
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पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। परिजन की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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