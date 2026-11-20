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The District Magistrate conducted an on-site inspection of road projects under construction and issued instructions to ensure quality and adherence to timelines.
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देवरिया: डीएम ने सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 42.06 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 16.70 किलोमीटर लंबे भलुअनी-रुद्रपुर वाया पकड़ी मार्ग की प्रगति देखी। इस परियोजना का करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, देवरिया सदर ब्लॉक से बेलडाड़ रोड तक 5.80 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे संपर्क मार्ग का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
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