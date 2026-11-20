यातायात माह के तहत बृहस्पतिवार को गौरीबाजार स्थित एक निजी स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी अभिजित आर. शंकर के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने छात्र-छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताए। एआरटीओ धर्मेंद्र कुशवाहा, पीटीओ शारदा मिश्रा और यातायात पुलिसकर्मियों ने सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, यातायात संकेतों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।