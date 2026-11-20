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जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भलुअनी क्षेत्र में खाद-बीज की दुकानों और सहकारी समिति का निरीक्षण कर कृषि निवेशों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शिवधरिया स्थित पाठक खाद भंडार और सोनाड़ी मोड़ स्थित नमन सेवा कृषि उपज संवर्धन सहकारी समिति में खाद, बीज और कीटनाशकों के स्टॉक की जानकारी ली।

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