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The District Magistrate inspected fertilizer and seed retail outlets as well as a cooperative society, and issued instructions to ensure the availability of quality agricultural inputs to farmers.
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देवरिया: डीएम ने खाद-बीज की दुकानों और सहकारी समिति का किया निरीक्षण
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भलुअनी क्षेत्र में खाद-बीज की दुकानों और सहकारी समिति का निरीक्षण कर कृषि निवेशों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शिवधरिया स्थित पाठक खाद भंडार और सोनाड़ी मोड़ स्थित नमन सेवा कृषि उपज संवर्धन सहकारी समिति में खाद, बीज और कीटनाशकों के स्टॉक की जानकारी ली।
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