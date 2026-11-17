विज्ञापन

सपा के राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से नालियों का पानी सड़क पर भर रहा है। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है। अनुसूचित बस्ती में गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो वे सड़क पर जमा गंदे पानी में बैठकर धरना देंगे। इस दौरान सतीश सिंह, राम सरीखा प्रसाद, विनोद प्रसाद, राम नगीना, राजकुमार प्रसाद, मन्नू प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।