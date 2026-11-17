विज्ञापन

देवरिया। बघौचघाट थाना क्षेत्र के मुरार छापर गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर दंपती पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में पति-पत्नी घायल हो गए। आरोपियों ने घर की दीवार भी तोड़ दी। घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद और 12-13 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी के अनुसार,स साक्ष्य जुटाकर घटना की जांच कर रही है। संवाद