{"_id":"6a943191bc1ef624a8025566","slug":"video-deepshikha-brought-glory-to-the-district-by-winning-two-gold-medals-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपशिखा ने दो गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया जिले का मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया की होनहार महिला तैराक दीपशिखा ने वाराणसी में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर समन्वय तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। दीपशिखा ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक के बाद 50 मीटर फ्रीस्टाइल में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनो वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीपशिखा शहर के देवरिया खास की निवासी हैं। इनके पिता सरकारी विभाग में चालक के पद पर कार्यरत हैं। दीपशिखा अभी चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई केसाथ तैराकी का अभ्यास करती हैं। उनकी इस उपलब्धि से देवरिया के खेल जगत में खुशी की लहर है। दीपशिखा की इस सफलता पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला तैराकी संघ के सचिव देवानंद भारती, अध्यक्ष गंगतेश्वर सिंह, कोच अरविंद गुप्ता, उप सचिव नीरज शर्मा, उपाध्यक्ष विवेकानंद शर्मा, कोषाध्यक्ष संजीव दूबे, जीवन रक्षक संध्या गुप्ता व निखिल मिश्रा ने शुभकामनाएं दी हैं।

... और पढ़ें