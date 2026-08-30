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जिमलेबाज सरकार से जनता परेशान-आरएस कुशवाहा

Sun, 30 Aug 2026 06:55 PM IST
संदीप कुमार मिश्र
Sandeep Kumar Mishra संदीप कुमार मिश्र
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:55 PM IST
People are troubled by the corrupt government - RS Kushwaha
पथरदेवा विधान सभा क्षेत्र के मलवाबर शहीद स्थल पर रविवार को पीडीए चौपाल आयोजित किया गया । इसमें पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय सचिव आरएस कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे अधिक उत्पीड़न पीडीए समाज का हुआ है। यह जुमलेवाज सरकार है, जिसमें समाज का हर वर्ग परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इस सरकार को पीडीए के लोग उखाड़ फेंकेंगे ।
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