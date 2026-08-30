आईएएस दिव्या मित्तल से जुड़ी कुछ चर्चित घटनाएं: बरहज के विधायक से टकराव से लेकर फतेहपुर कांड तक, जानें सब कुछ

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के दौरान विकास भवन के गांधी सभागार में तीन जुलाई 2025 को बरहज विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीपक मिश्र और डीएम दिव्या मित्तल के बीच तीखा टकराव सामने आया था। देवरिया करुअना मार्ग के निर्माण में देरी और सेवानिवृत्ति के बाद भी एक शिक्षिका के वेतन भुगतान के मुद्दे पर बहस के बाद बरहज विधायक बैठक छोड़कर चले गए, तब डीएम दिव्या मित्तल ने जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक नियमों और जीओ का हवाला देते हुए तल्ख नसीहत दी थी।