{"_id":"6a906747e25dd5917e071b29","slug":"video-youth-falls-into-river-after-slipping-while-out-to-relieve-himself-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"पैर फिसलने से नदी में गिरा शौच करने गया युवक, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धीना थाना क्षेत्र के रैथा गांव स्थित बहुरिया नदी में गुरुवार शाम पैर फिसलने से 28 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक नदी में उतरकर उसकी तलाश की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सूचना पर धीना थाना पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। संसाधनों के अभाव में तलाश अभियान में परेशानी हुई। ग्रामीणों ने युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की।

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