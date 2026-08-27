बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर, ताकत से नहीं तकनीक से बने मजबूत, VIDEO

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अमर उजाला 100 मिलियन स्माइल के तत्वावधान में नंद बॉक्सिंग एकेडमी सेल्फडिफेंस ट्रेनिंग सेंटर की ओर से परशुरामपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न तकनीकों की जानकारी देने के साथ उनका अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा छात्राएं उपस्थित रहीं।

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