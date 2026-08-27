जलभराव पर डीएम सख्त, अधिकारियों को फटकार; VIDEO

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चंदौली जिले में हुई भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव और फसलों के डूबने की सूचना पर जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने विकासखंड सदर के इलिया रोड और ग्राम नरसिंहपुर में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और जल निकासी में शिथिलता पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

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