नरसिंहपुरनरसिंहपुर खुर्द में जलभराव से ग्रामीण बेहाल, डीएम को सौंपा पत्रक; VIDEO

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ग्राम नरसिंहपुर खुर्द में जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर संबंधित ड्रेन की तत्काल खुदाई और सफाई कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था बाधित होने के कारण हर वर्ष बरसात के मौसम में गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। इस बार भी लगातार बारिश के बाद गांव और आसपास के खेतों में पानी भर गया है।

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