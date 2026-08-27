मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां: नदी में गिरा शौच करने गया युवक, दो दिन पहले आया था घर; पानी में तलाश जारी

धीना थाना क्षेत्र के रैथा गांव स्थित बहुरिया नदी में गुरुवार शाम पैर फिसलने से 28 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक नदी में उतरकर उसकी तलाश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सूचना पर धीना थाना पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। संसाधनों के अभाव में तलाश अभियान में परेशानी हुई। ग्रामीणों ने युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की।

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रैथा गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र मुंशी राम का घर नदी से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। परिजनों के अनुसार सुनील मुंबई में अपनी बहन और बहनोई के साथ निजी नौकरी करता था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। इसी कारण मंगलवार को वह मुंबई से गांव आया था। बृहस्पतिवार की शाम करीब तीन बजे शौच के लिए नदी किनारे गया था। इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया।