फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Raksha Bandhan joy turns to mourning Young man falls into river while going to relieve himself in chandauli

मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां: नदी में गिरा शौच करने गया युवक, दो दिन पहले आया था घर; पानी में तलाश जारी

Thu, 27 Aug 2026 06:59 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 27 Aug 2026 06:59 PM IST
सार

शौच के लिए नदी किनारे गए युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिरकर लापता हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया। टीम नदी में उसकी तलाश कर रही है। बताया गया कि सुनील मुंबई से दो दिन पहले ही गांव आया था। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा है।

विज्ञापन
Raksha Bandhan joy turns to mourning Young man falls into river while going to relieve himself in chandauli
घर पर बिलखते लोग। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धीना थाना क्षेत्र के रैथा गांव स्थित बहुरिया नदी में गुरुवार शाम पैर फिसलने से 28 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक नदी में उतरकर उसकी तलाश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सूचना पर धीना थाना पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। संसाधनों के अभाव में तलाश अभियान में परेशानी हुई। ग्रामीणों ने युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की।

विज्ञापन


रैथा गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र मुंशी राम का घर नदी से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। परिजनों के अनुसार सुनील मुंबई में अपनी बहन और बहनोई के साथ निजी नौकरी करता था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। इसी कारण मंगलवार को वह मुंबई से गांव आया था। बृहस्पतिवार की शाम करीब तीन बजे शौच के लिए नदी किनारे गया था। इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया।

विज्ञापन

तीन घंटे तक नदी में तलाश
सुनील के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे पहुंच गए। ग्रामीणों ने रस्सी और अन्य स्थानीय साधनों की मदद से नदी में उतरकर उसकी तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे तक खोजबीन के बावजूद शाम छह बजे तक युवक का कोई पता नहीं चल सका।

संसाधनों के अभाव में ग्रामीणों को तलाश अभियान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस और फायर कर्मी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से एनडीआरएफ की टीम बुलाकर युवक की तलाश कराने की मांग की।

तीन साल पहले हुई थी शादी
सुनील की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व कैली गांव निवासी सुनीता देवी से हुई थी। दंपती की अभी कोई संतान नहीं है। पत्नी सुनीता फिलहाल अपनी ननद और बहनोई के साथ मुंबई में रहती हैं। पति के नदी में डूबने की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था सुनील
सुनील चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। बड़े भाई पिंटू कुमार, दूसरे भाई सिंटू कुमार और छोटे भाई सत्य प्रकाश हैं। सत्य प्रकाश की अभी शादी नहीं हुई है। परिवार की चार बहनों और तीन भाइयों की शादी हो चुकी है।

विज्ञापन

गरीबी में गुजर-बसर करता है परिवार
सुनील के माता-पिता बेहद गरीब हैं और झोपड़ी में रहकर जीवन यापन करते हैं। बेटे के नदी में डूबने की खबर से मां मंजू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोस की महिलाएं उन्हें ढांढस बंधाती रहीं। पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का भी रो-रोकर बुरा हाल रहा।ग्रामीणों का कहना है कि बहुरिया नदी में पानी अधिक होने के कारण स्थानीय स्तर पर युवक की तलाश करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल एनडीआरएफ की टीम बुलाकर अभियान चलाने की मांग की है, ताकि युवक का पता लगाया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed