{"_id":"6ad3b123958d2c69db0c5948","slug":"video-video-four-youths-arrived-two-hid-a-pair-of-slippers-the-theft-was-captured-on-cctv-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चार युवक आए, दो ने चप्पल छिपाई; सीसीटीवी में कैद हुई चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीडीडीयू नगर के मुगलसराय क्षेत्र में जीटी रोड स्थित फुटवियर शोरूम से दो जोड़ी महंगी चप्पल चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक के अनुसार चार युवक दुकान पर आए थे, जिनमें से दो ने पैंट में चप्पल छिपाकर चोरी कर ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। संचालक ने पुलिस से शिकायत की है।

... और पढ़ें