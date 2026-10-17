गोरख धंधा: बड़े पैमाने पर भंडारण, पटाखा बनाने का लाइसेंस महज एक का; कारोबार 50 से ज्यादा जगहों पर

गोला दीनानाथ में मिला अवैध विस्फोटक गोदाम, मालिक गिरफ्तार

वाराणसी। कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध पटाखा के गोदाम पर शुक्रवार की रात छापा मारा। कैंट थाना क्षेत्र के कुंज विहार कालोनी के एक मकान से भारी मात्रा में पटाखा बरामद हुआ। वहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला दीनानाथ स्थित गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक तैयार करने के रॉ मैटेरियल बरामद किया गया। गोदाम मालिक राजेश गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।



एसीपी कैंट प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में कैंट पुलिस और एसओजी-2 की टीम ने सेंट्रल जेल रोड स्थित कुंज विहार कालोनी में रात साढ़े 9 बजे छापा मारा। राहुल गुप्ता के मकान में बिक्री को रखे गए पटाखा मिले। कैंट पुलिस ने पटाखा को जब्त की जांच शुरु की। राहुल गुप्ता ने पुलिस को बताया कि इस पटाखों में विस्फोटक जैसा कुछ भी नहीं है। बच्चों की आतिशबाजी वाले पटाखे रखे गए हैं। बिल और अन्य भंडारण लाइसेंस आदि की जांच पुलिस की ओर से जारी है।