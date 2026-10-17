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आवास सत्यापन के नाम पर उत्पीड़न का आरोप, ग्रामीणों ने ब्लॉक पर किया प्रदर्शन; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 17 Oct 2026 03:57 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 03:57 PM IST







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नौगढ़ विकास खंड के देउरा गांव के लोगों ने शुक्रवार को ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन कर आवास योजना के सत्यापन में अनियमितता और अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को हटाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। ... और पढ़ें

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