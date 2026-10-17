मेगा एयर शो: गंगा के ऊपर गरजेंगे राफेल-सुखोई, सूर्य किरण और सारंग दिखाएंगे करतब; कबूतरबाजी बंद रहेगी

गंगा की पृष्ठभूमि में दिखेगा आधुनिक सैन्य कौशल : काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की पृष्ठभूमि में होने वाला यह आयोजन देश की आधुनिक एयरोस्पेस क्षमता को प्रदर्शित करेगा। गंगा और नमो घाट के ऊपर विमानों की गति, सटीकता, फुर्ती और फॉर्मेशन में उड़ान भरने की क्षमता देखने को मिलेगी। सूर्य किरण टीम का सामूहिक एरोबैटिक प्रदर्शन और सारंग टीम के हेलिकॉप्टरों का तालमेल इस हवाई शो को खास बनाएगा।



युवाओं को वायु सेना में कॅरिअर के लिए करेंगे प्रेरित : विंग कमांडर देबर्थो धर ने बताया कि एरियल डिस्प्ले का उद्देश्य सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ आम लोगों को वायु सेना से जोड़ना और युवाओं को विमानन एवं एयरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है।