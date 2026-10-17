वाराणसी की खबरें: 17 किलो चीनी मांझे के साथ दो गिरफ्तार, किसान समेत दो की मौत; 11 गिरफ्तार

मानव तस्करी के मामले में महिला गिरफ्तार

मानव तस्करी से जुड़े मामले में वांछित 32 वर्षीय चंदा देवी को बृहस्पतिवार सुबह टेंगड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, महिला पर दो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाने और नशीला पदार्थ सुंघाकर तस्करी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, 14 मार्च 2025 को एक व्यक्ति ने रोहनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी और उसकी 13 वर्षीय सहेली को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। इसी प्रकरण में वांछित महिला को 15 अक्तूबर को सुबह करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया।



दहेज में फ्लैट नहीं मिला तो विवाहिता को घर से निकाला

आदमपुर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न के मामले में विवाहिता के पिता प्रेम अग्रहरी की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि शादी में करीब 60 लाख रुपये खर्च करने और 30 लाख रुपये के आभूषण देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग गुरुग्राम में फ्लैट खरीदकर देने का दबाव बना रहे थे।



तहरीर के मुताबिक, प्रेम अग्रहरी की बेटी नेहा अग्रहरी की मुलाकात वर्ष 2023 में गुरुग्राम में नौकरी के दौरान कर्णवीर सिंह से हुई थी। दोनों की सहमति से 19 जनवरी 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित गुरुद्वारे में सिख रीति-रिवाज से विवाह हुआ। शादी से संबंधित अन्य रस्में गुरुग्राम और वाराणसी में हुई थीं।



आरोप है कि विवाह के बाद पति कर्णवीर सिंह, सास गुरविन्दर कौर, ननद सुखबिन्दर कौर, ननदोई सर्वजीत सिंह लुथरा और ताया ससुर प्रताप सिंह कम दहेज मिलने का ताना देने लगे। साथ ही गुरुग्राम में अपने खर्च से फ्लैट खरीदकर देने की मांग की। थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच उपनिरीक्षक को सौंपी गई है।



साईक्लोसिनोन खरपतवारनाशी की बिक्री पर रोक

शासन के निर्देश पर अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायन साईक्लोसिनोन की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में कीटनाशी विक्रेताओं को इस संबंध में सचेत किया कि वे इस प्रतिबंधित रसायन का विक्रय तथा भंडारण न करें। साईक्लोसिनोन अपंजीकृत चयनात्मक अंकुरण पूर्व खरपतवारनाशी है। इसकी आपूर्ति कुछ ऑनलाइन व्यापार मंचों से किए जाने की शिकायतें मिलें हैं। विक्रय और भंडारण करने वालों पर कार्रवाई होगी।