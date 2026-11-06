बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहा दुकानदार गिरफ्तार, 20 किलो से अधिक पटाखे बरामद; VIDEO

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शहाबगंज कस्बे में बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखे बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 किलो 100 ग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अश्विन सिंह उर्फ विशाल सिंह (30) निवासी शहाबगंज के रूप में हुई। थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कस्बे में कार्रवाई की। तलाशी के दौरान पुलिस ने रॉकेट, फूलझड़ी, क्रैक किंग, बुलेट, फ्लावर पॉट, मुर्गा छाप और बिजली पटाखों समेत विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए। थाना प्रभारी अरूण प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी बिना लाइसेंस इनकी बिक्री कर रहा था। पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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