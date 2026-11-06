{"_id":"6aedfeadfeb767b1e10a08f4","slug":"video-mokama-mla-anant-singh-arrives-chandauli-extend-invitation-daughter-wedding-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेटी की शादी का निमंत्रण देने चंदौली पहुंचे मोकामा विधायक अनंत सिंह; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को चंदौली पहुंचे। यहां उन्होंने सैयदराजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान सुशील सिंह और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुशील सिंह ने अंगवस्त्र भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। अनंत सिंह ने अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र भी उन्हें सौंपा।

... और पढ़ें