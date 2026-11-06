यूपी: घायल युवक की मदद के लिए रुके लोगों को ट्रेलर ने रौंदा, दो की मौत, तीन घायल; टक्कर मारकर ट्रेलर चालक भागा

दूसरे को बचाने में खुद मौत के मुंह में चले गए सरोज और तबरेज

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सरोज सेठ सोने-चांदी के आभूषण बनाने का काम करते थे। बृहस्पतिवार को वह दोस्त के साथ वाराणसी गए थे। देर रात लौटने के बाद वाहन से उतरकर घर जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना देखकर वह घायलों की मदद के लिए पहुंच गए। उन्हें क्या पता था कि दूसरों की जान बचाने की कोशिश उनकी ही जान चली जाएगी।



पिता प्रेम सेठ के तीन बेटों में सरोज दूसरे नंबर पर थे। उनकी शादी फरवरी 2023 में पूजा से हुई थी। दंपती की दो वर्ष की बेटी आर्या है। सरोज की मौत के बाद पिता प्रेम सेठ, मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, खजुरा बाजार, दुर्गावती निवासी तबरेज आलम नौबतपुर में टायर में हवा भरने और पंचर बनाने का काम करते थे।



बृहस्पतिवार की रात वह खजुरा बाजार निवासी एक परिचित की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल ले गए थे। वहां उसे खाना देने के बाद देर रात घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। घायलों की मदद के लिए पहुंचे तबरेज की भी जान चली गई। उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया।