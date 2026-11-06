Chandauli News: जलभराव के विरोध में छह घंटे धरने पर बैठे व्यापारी

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दीपावली पर भी समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। नगर निगम के अधिकारियों की ओर से नाले की सफाई और मलबा हटाने का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ।स्थानीय लोगों के अनुसार, मार्ग पर लंबे समय से घरों का गंदा पानी बह रहा है। इससे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं, राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारियों और मकान मालिकों ने पहले भी इस समस्या से नगर निगम को अवगत कराया था। पिछले दो दिनों से नाले की सफाई का काम चल रहा था, लेकिन कार्य ठीक से नहीं होने और सड़क पर पानी जमा रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।इसके विरोध में व्यापारी और मकान मालिक सुबह आठ बजे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।करीब छह घंटे तक धरना जारी रहा। सूचना पर सूजाबाद पुलिस पहुंची। इसके बाद नगर निगम के अधिशासी अभियंता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल्द नाले की सफाई पूरी कराने और जमा मलबा हटवाने का आश्वासन दिया।इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। नगर निगम के एक्सईएन विकास कुरील ने बताया कि नाले की सफाई का काम चल रहा है। जल्द ही इसे पूरा कराकर मलबा हटवा दिया जाएगा।