Chandauli News: खिड़की तोड़कर घुसे चोर ले गए सामान

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संता सिंह ने बताया कि सोमवार की रात आठ बजे वह ताला बंद कर गांव चले गए थे। मंगलवार को सुबह जब वह मकान पर पहुंचे तो सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और पीछे की खिड़की टूटी हुई थी। उन्होंने बताया कि तीन अटैची में रखे कपड़े, बिजली के उपकरण, पांच स्टेप्लाइजर समेत अन्य सामान चोरी हुए हैं।बताया कि चोरी हुए सामान की कीमत लगभग दो लाख रुपये है। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद