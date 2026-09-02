Chandauli News: स्कूल जाने के रास्ते में जलभराव, ग्रामीणों का प्रदर्शन

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ग्रामीणों के अनुसार गांव में वर्षों से जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। हर साल बरसात में विद्यालय जाने वाले मार्ग पर पानी जमा हो जाता है। जलभराव के कारण बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। इससे कपड़े खराब होने के साथ ही फिसलने और चोट लगने का खतरा बना रहता है।समस्या को लेकर आफताब, शुभम, वीरबहादुर, पिंटू, कन्हाई आदि ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने ने संबंधित अधिकारियों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही सफाईकर्मियों को जलनिकासी के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।