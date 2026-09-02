Chandauli News: छात्र-छात्राओं ने पेश की संसदीय कार्यप्रणाली की झलक

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मुख्य अतिथि मुगलसराय के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने युवाओं से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर विद्यार्थियों को भविष्य में राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। साथ ही मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।विशिष्ट अतिथि डॉ. सुकृति रैवानी ने कहा कि युवा देश के निर्माता हैं। ज्ञान, प्रतिभा और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार राय ने कहा कि युवा संसद जैसे आयोजन विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को समझने का अवसर देते हैं। इसके पहले अतिथियों ने विद्यालय परिसर में लगी कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया।इनसेट-चार विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्साप्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी वाराणसी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बस्ती एफएस, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, इफको फूलपुर प्रयागराज की टीमों ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर, विचार-विमर्श, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति और संसदीय कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को मजबूत किया। निर्णायक मंडल ने मानकों के आधार पर टीमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।