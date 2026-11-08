Chandauli News: पाताल लोक में पंचमुखी हनुमान ने किया अहिरावण का वध

विज्ञापन

लीला में दिखाया गया कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना पति की विजय की प्रतीक्षा में माला बना रही होती हैं। तभी युद्ध में मेघनाद की कटी हुई भुजा उनके आंगन में आ गिरती है। भुजा के माध्यम से उन्हें पति की मृत्यु और शीश राम दल में होने की जानकारी मिलती है। विलाप करती हुई सुलोचना राम दल पहुंचकर श्रीराम से मेघनाद का शीश मांगती हैं। सुग्रीव के संदेह जताने पर श्रीराम पतिव्रता स्त्री की शक्ति का महत्व बताते हैं। सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा शीश हंस पड़ता है और सुग्रीव का संदेह दूर हो जाता है।इसके बाद अहिरावण वध की लीला दिखाई गई। अहिरावण अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले जाता है। हनुमानजी उनकी खोज में वहां पहुंचते हैं और द्वार पर पुत्र मकरध्वज से युद्ध करते हैं। मां कामाख्या के सामने दोनों भाइयों की बलि देने की तैयारी के बीच हनुमानजी पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध करते हैं और राम-लक्ष्मण को सकुशल वापस लाते हैं। इस दौरान रविंद्र जायसवाल, कामाख्या प्रसाद, पन्नालाल केसरी, मदन कुशवाहा, जवाहर पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हेडिंग छोटी और आकर्षक बनाओ