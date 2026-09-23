पहले दिन लखनऊ-मेरठ और मिर्जापुर-वाराणसी के बीच हुए मुकाबले, VIDEO

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राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सैयदराजा में बुधवार को चार दिवसीय प्रदेशीय विद्यालयीय वुशू अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक-बालिका प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रदेश के 11 मंडलों से करीब 180 खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद रिंग में खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक और दमखम दिखाया।

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