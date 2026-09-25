Chandauli News: सुरेश गुप्ता बने व्यापार मंडल के नगर महामंत्री
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
सैयदराजा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सैयदराजा नगर इकाई का बुधवार शाम गठन किया गया। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सुरेश गुप्ता बाबा को नगर महामंत्री और सुनील कुमार को विधिक सलाहकार चुना गया।
नवनिर्वाचित नगर महामंत्री सुरेश गुप्ता ने कहा कि नगर इकाई के गठन से व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि छोटे कारोबारियों की समस्याओं को भी प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बैठक में राजेश केशरी, मकबूल आलम, प्रकाश चंद्र सर्राफ, घूरेलाल कन्नौजिया, वसीम सिद्दीकी, जमालुद्दीन राईन, विजय केशरी, सतीश कसौधन, दीपक कुमार और मीडिया प्रभारी कमलाकर तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
नवनिर्वाचित नगर महामंत्री सुरेश गुप्ता ने कहा कि नगर इकाई के गठन से व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि छोटे कारोबारियों की समस्याओं को भी प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बैठक में राजेश केशरी, मकबूल आलम, प्रकाश चंद्र सर्राफ, घूरेलाल कन्नौजिया, वसीम सिद्दीकी, जमालुद्दीन राईन, विजय केशरी, सतीश कसौधन, दीपक कुमार और मीडिया प्रभारी कमलाकर तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन