Chandauli News: योगासन चैंपियनशिप में गोरखनाथ ने जीता स्वर्ण पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:35 AM IST
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धानापुर। क्षेत्र के रामपुर दियां गांव निवासी और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में तैनात आरक्षक गोरखनाथ यादव ने सातवीं राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने सीनियर बी वर्ग में पहला स्थान हासिल किया।
गोरखनाथ यादव 17वीं विशेष (भारतीय रिजर्व) वाहिनी, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में आरक्षक पद पर तैनात हैं। दंतेवाड़ा जिला योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बीआर साहू, महासचिव छबील कुमार साहू, कोषाध्यक्ष बीएन उइके और डायरेक्टर डॉ. माडी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्ण पदक विजेता गोरखनाथ यादव का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गोरखनाथ की जीत पर गुरुवार को उनके बड़े भाई अरविंद कुमार यादव मिठाई बांटी।
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गोरखनाथ यादव 17वीं विशेष (भारतीय रिजर्व) वाहिनी, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में आरक्षक पद पर तैनात हैं। दंतेवाड़ा जिला योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बीआर साहू, महासचिव छबील कुमार साहू, कोषाध्यक्ष बीएन उइके और डायरेक्टर डॉ. माडी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्ण पदक विजेता गोरखनाथ यादव का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गोरखनाथ की जीत पर गुरुवार को उनके बड़े भाई अरविंद कुमार यादव मिठाई बांटी।
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