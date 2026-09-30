{"_id":"6abd4f7080a9d1daee0c51cd","slug":"video-issues-related-to-land-and-pensions-were-raised-at-the-sainik-bandhu-meeting-instructions-issued-for-resolution-within-a-stipulated-timeframe-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"सैनिक बंधु’ की बैठक में जमीन और पेंशन से जुड़े मामले उठे, तय समय में निस्तारण के निर्देश; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सैनिक बंधु’ की बैठक में जमीन और पेंशन से जुड़े मामले उठे, तय समय में निस्तारण के निर्देश; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Wed, 30 Sep 2026 11:35 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 11:35 PM IST







Link Copied



पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभाग सैनिकों और उनके आश्रितों से जुड़े मामलों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ‘सैनिक बंधु’ की बैठक में दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन