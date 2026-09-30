{"_id":"6abd4f6de8b9cbdd89011951","slug":"video-gram-pea-and-mustard-seeds-distributed-to-farmers-in-chakiya-shahabganj-and-naugarh-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चकिया, शहाबगंज और नौगढ़ में किसानों को बांटे चना, मटर और सरसों के बीज; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धान और गेहूं के साथ जिले में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को चकिया, शहाबगंज और नौगढ़ में किसानों को चना, मटर और सरसों के मिनीकिट बीज वितरित किए गए। चकिया में 75 और शहाबगंज में करीब 70 किसानों को निःशुल्क बीज दिए गए। इस दौरान विधायक कैलाश आचार्य ने किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने और उन्नतशील खेती करने का आह्वान किया।

... और पढ़ें