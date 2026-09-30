टोल बचाने के लिए बना फर्जी दरोगा: प्रेस रिपोर्टर का भी आईकार्ड मिला, सियासी ध्वज लगी स्कॉर्पियो बरामद; अरेस्ट

चार मोबाइल लेकर चलता था

तलाशी में दो कूटरचित आईकार्ड, पुलिस की टोपी-वर्दी और चार मोबाइल फोन मिले। दूसरे आईकार्ड में उसे चंदौली का ब्यूरो चीफ दर्शाया गया था। मोबाइल में एप्पल, सैमसंग, वीवो और सोनी के फोन शामिल हैं।



पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि वह एमबीए तक पढ़ा है और बेरोजगार है। टोल शुल्क और पुलिस के चालान से बचने के लिए उसने अपनी मर्जी से फर्जी पुलिस आईकार्ड तैयार किया था। स्कॉर्पियो उसने अपने चचेरे भाई पंकज प्रसून पांडेय की बताई।



पुलिस ने आरोपी को रात करीब 10:20 बजे गिरफ्तार किया। दोनों फर्जी आईकार्ड और चारों मोबाइल फोन सील कर दिए गए। स्कॉर्पियो को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 204, 336 और 340(2) में कार्रवाई की गई है।