चंदौली में फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खेल: विदेशों में फोन कर ठगी का शक, चीन से दिल्ली तक जुड़ा नेटवर्क

चंदौली नगर के कैलाशपुरी मोड़ पर अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर मंगलवार को सीओ के नेतृत्व में साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और मुगलसराय कोतवाली की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने मौके से कम्प्यूटर, लैपटॉप जब्त किया। इस दौरान पांच युवक कॉल सेंटर में काम करते मिले।

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सूत्रों के अनुसार कॉल सेंटर से विदेशों में साइबर के ठगी का खेल चल रहा था। साइबर ठगी के बाद डॉलर को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर देश के विभिन्न राज्यों में मंगाते थे। इसके बाद हवाला के जरिये धन यहां पहुंचता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।