वृद्धाश्रम में अब हर सप्ताह होगा बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण, VIDEO

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डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने सोमवार को मद्धुपुर स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। परिसर की साफ-सफाई, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया। डीएम ने पहले से निर्धारित 10 दिन के अंतराल के बजाय अब हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम से वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराने को कहा।

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