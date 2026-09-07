निर्माण कार्यों में सुस्ती पर डीएम सख्त, बोले- मैनपावर बढ़ाओ; VIDEO

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50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाई। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने परियोजना प्रबंधकों को मैनपावर बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ या गुणवत्ता में कमी मिली तो संबंधित संस्था को नोटिस जारी किया जाएगा।

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